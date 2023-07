Wimbledon: match Djokovic stop per oscurità. Oggi Berrettini sfida Alcaraz

La partita degli ottavi del torneo di Wimbledon tra Novak Djokovic e Hubert Hurkacz è stata sospesa per oscurità e riprenderà oggi con la disputa del terzo set e poi degli eventuali quarto e quinto. Djokovic è in vantaggio di due, essendo avanti per 7-6 7-6. La folla, secondo quanto sottolinea la Bbc, non ha gradito molto la decisione dei giudici del torneo, ma i boati di protesta non hanno sortito effetto e i due tennisti torneranno in campo domani.

Berrettini sfida oggi il n.1 al mondo Alcaraz, alla ricerca dei quarti di Wimbledon. Li ha già raggiunti invece Sinner, che domani trova il russo Safiullin.