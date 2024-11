Zheng a valanga, la Paolini saluta le Finals

Ha riportato l'Italia alle Finals otto anni dopo Sara Errani, ha vinto una partita, ma Jasmine Paolini non è riuscita a completare il capolavoro eliminata nella fase a gironi con la severa sconfitta 6-1 6-1 patita dalla Zheng. Stanca di braccio e di testa, dopo una stagione clamorosa, la garfagnina potrà concentrarsi sul torneo di doppio dove è ancora in corsa con l'amica Sara Errani.

Sarà la Zheng che con 2 successi e 1 sconfitta si piazza al secondo posto, ad accompagnare in semifinale Aryna Sabalenka, La bielorussa ha affrontato nel pomeriggio Elena Rybakina in una sorta di allenamento agonistico visto che né l'una né l'altra avevano cose da chiedere alla classifica. Domani si completeranno le semifinali con l'ultima giornata del girone arancione.

Anche qui c'è già la prima qualificata: è Coco Gauff che incrocia la Krejcikova. In caso di vittoria della giocatrice ceca, prenderebbe forma lo scenario meno prevedibile alla vigilia, e cioè quello con l'eliminazione di Iga Swiatek. Le Finals 2024 confermano tutti i limiti organizzativi degli Emirati che per la prima volta ospitano la manifestazione. Larghi vuoti sugli spalti, insomma un altro mondo rispetto alle Atp Finals di Torino, sold out da prima dell'estate.