Basket: San Marino batte la Moldavia

Bella vittoria della nazionale di San Marino under 16 impegnata in Albania agli Europei Divisione C. La squadra di coach Stefano Rossini supera i pari età della Moldavia per 66-54. I Titani conquistato un successo in rimonta, infatti la Moldavia si porta avanti dopo il primo quarto per 15-13.

Un punteggio che all'intervallo lungo vede San Marino costretto a inseguire 34-25. Al ritorno in campo San Marino gioca con grande determinazione e con un parziale di 22-13 colma il gap riportando la partita in parità sul 47-47.

L'ultimo quarto è decisivo per la vittoria, i Titani sono molto bravi a giocarlo con attenzione e più precisione e con 19 punti contro 7 si portano a casa la prima vittoria di questo Europeo di categoria per 66-54. Da segnalare i 19 punti di Federico San Martini. In virtù di questo successo i Titani giocheranno domani la sfida per il quinto posto contro Malta.