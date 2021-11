Carmenati su Doncic: "In NBA molti lo sottovalutavano atleticamente"

A San Marino per fare da relatore all'incontro "La ricerca del talento sportivo", il talent scount NBA Roberto Carmenati ha parlato anche del passaggio di Luka Doncic ai Dallas Mavericks, operazione da lui stesso condotta nel 2018. Il classe '99 sloveno, nonostante avesse appena vinto l'Eurolega da MVP col Real Madrid, fu accolto con grande scetticismo oltreoceano, tanto da essere rifiutato da tre squadre. Perplessità subito cancellate da Doncic, miglior esordiente nella sua prima stagione e inserito, in quelle successive, nel quintetto dell'anno NBA. "Doncic non era un segreto - dice Carmenati - era il miglior giocatore d'Europa al Real Madrid e lo conoscevano tutti. La domanda era come il suo livello di gioco e le sue qualità potessero tradursi nel sistema NBA, dove soprattutto l'atletismo è una discriminante. E qui forse c'è stata un'interpretazione delle sue qualità atletiche non ottimale, perché per qualità atletiche si intendeva soltanto vedere quanto fosse veloce, quanto saltasse, quanto fosse esplosivo nelle schiacciate. Molti sottovalutavano la sua velocità nel gioco di piedi, la sua forza notevole nelle gambe per effettuare degli arresti a tutta velocità e nuove accelerazioni e, soprattutto, una grandissima coordinazione occhi-mani. Questi sono gli ingredienti che gli hanno permesso di avere un grande impatto sull'NBA e andare al di là di ogni pronostico".