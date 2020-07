Cremona verso la resa: niente iscrizione alla Serie A

La Vanoli Cremona non si iscriverà alla prossima Serie A di basket. La clamorosa indiscrezione viene lanciata dalla Gazzetta, secondo la quale la società lombarda ha ufficialmente comunicato la decisione ai propri collaboratori, che possono quindi ritenersi liberi. L'intenzione sarebbe quella di proseguire con la sola attività giovanile. Un anno fa, Cremona vinceva la Coppa Italia e chiudeva la regular season al secondo posto. Ora resta da capire cosa farà la Virtus Roma: se alzerà bandiera bianca la Serie A sarà a 14, se ce la farà invece si procederà col ripescaggio di Torino, che in questi giorni dovrebbe passare di proprietà. La deadline definitiva è fissata per il 31 luglio.