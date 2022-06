Europei Piccoli Stati, Maghelli: "L'obiettivo e gettare le basi per puntare ai Giochi"

Sentiamo Andrea Maghelli

Continua la fase di avvicinamento della Nazionale di basket agli Europei dei Piccoli Stati di Malta. La squadra guidata da coach Andrea Maghelli debutterà contro Gibilterra martedì alle 16:15. Nel girone con i Titani anche l'Armenia, mentre nel gruppo A, con i padroni di casa di Malta anche Azerbaijan, Andorra. Dopo il turno di riposo previsto per mercoledì, San Marino tornerà in campo giovedì contro l'Armenia. La formula del torneo prevede la possibilità di ripescaggio anche in caso di due sconfitte. Venerdì le semifinali, domenica tutte le finali.