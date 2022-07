Europei U16: Kosovo - San Marino 55 - 27

Nella terza partita del girone eliminatorio degli Europei Under 16 division C, San Marino perde 27-55 con i padroni di casa del Kosovo, la principale favorita per la vittoria finale. I ragazzi di coach Porcarelli, terzi nel proprio raggruppamento, osservano oggi il giorno di riposo, come le altre squadre, mentre sabato se la vedranno con la Moldova alle 13.45. La vincente sfiderà domenica, con in palio il 5° posto, chi la spunterà tra Gibilterra e Malta. Le semifinali per le prime quattro posizioni sono Kosovo – Armenia e Albania – Andorra.