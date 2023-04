I Titans lottano ma non basta, Loreto passa al Multieventi

Loreto Pesaro arriva al Multieventi forte di un record di 21-1 e non smentisce la sua quasi imbattibilità, stavolta però se la deve sudare. Al cospetto della capolista la Pallacanestro Titano regge bene l'urto e, pur inseguendo quasi sempre, non esce mai dalla partita, col +11 del 63-74 finale che sarà anche il massimo vantaggio ospite. I biancazzurri restano comunque saldamente quinti e dunque momentaneamente promossi, visto che, quest'anno, le prime sei salgono di categoria.

Nel tabellino dei Titans spiccano i 18 di Pasolini e i 17 di Gamberini, con quest'ultimo a quota 10 già in un primo parziale in pieno equilibrio. Loreto, che ne avrà 23 di Foglietti, 22 di Benevelli e altri 20 dal duo Maretto-Marziali, tiene le redini della partita, ma la Titano è sempre lì a leggere la targa. E al principio di terzo periodo pesca due triple di Macina che valgono il +3, acuto massimo prima che la capolista rimetta le cose in chiaro definitivamente. Foglietti replica a tono e Loreto non solo torna avanti, ma scava pure quel minimo di margine per andare all'ultimo stop avanti di 7.

Solco non certo decisivo con un quarto ancora da giocare, da qui in avanti però i Titans, pur senza veder volare via l'avversario, non torneranno più sotto i due possessi di distanza. La chiusura del conto arriva negli ultimi 2', nei quali Loreto sale fino alla doppia cifra di vantaggio e aggiorna il record a 22-1.