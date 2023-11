I Titans tornano al successo: 76-67 contro Assisi

Il ko all'overtime contro il Basket Giovane Pesaro poteva scalfire morale e certezze della Pallacanestro Titano. E invece ai ragazzi di coach Piero Millina è bastato tornare immediatamente sul parquet di casa per cancellare la sconfitta dello scorso weekend. Al Multieventi i Titans si impongono nel turno infrasettimanale contro Assisi, in una gara sempre in controllo. Gli ospiti infatti restano in vantaggio solo nei primissimi minuti e solo fino al 7-8, poi capitan Macina e compagni prendono in mano le operazioni e gestiscono lungo i quattro periodi. Assisi accenna una reazione a inizio secondo quarto con le triple di Santantonio che riportano il punteggio sul 28-24 ma - da qui in poi - la Pallacanestro Titano costruisce un gran parziale: difesa rocciosa e attacco quasi infallibile portano i sammarinesi addirittura sul 41-24 e all'intervallo sul 43-29.

Le bombe di Pesaresi, Macina e Frigoli sono dei fattori importanti nel match così come le giocate di un inarrestabile Christopher Dini che alla fine sarà top scorer con 24 punti. Gli umbri invece si affidano ai 17 di Provvidenza e i 19 di Genjac per provare a rientrare nell'ultimo quarto ma i Titans gestiscono con lucidità fino al 76-67 finale. Oltre a Dini, in doppia cifra ci sono anche Frigoli e Macina con 13 e Felici con 12. La Pallacanestro Titano ottiene la quarta vittoria nelle prime 6 giornate portandosi a quota 8 punti nella Serie C unica, al passo con le prime della classe e soprattutto all'inseguimento della capolista Recanati.