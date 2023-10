Inizia la stagione NBA 2023 - 24: coinvolti due italiani

Inizia questa notte la settantottesima stagione NBA a cui prenderanno parte due italiani: Simone Fontecchio e Danilo Gallinari. Fontecchio dopo la scorsa stagione NBA di apprendistato ed adattamento, si batterà per ottenere un posto nel quintetto base degli Utah Jazz e per dimostrare di poter essere un giocatore di medio livello in NBA. Infatti anche chi arriva in NBA dopo i venticinque anni necessita sempre di tempo per adattarsi ad un mondo diverso da quello europeo e a Utah lo sanno bene e hanno deciso di dargli fiducia.

Per il veterano trentacinquenne Danilo Gallinari la situazione è inversa: si conosce già il suo buonissimo valore, ma a Washington dovrà dimostrare di essere ancora un giocatore di alto livello dopo un anno fuori per infortunio e l'avanzare degli anni. Non è escluso per il gallo che un team con ambizioni da titolo lo possa prendere per il mercato di metà stagione, vista l'esperienza da veterano e l'aver dimostrato negli ultimi play off da lui giocati di essere decisivo nei momenti caldi delle partite. In bocca al lupo ad entrambi.

Andrea Renzi