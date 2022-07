Italia, la nazione con più prime scelte assolute al Draft NBA dopo gli Stati Uniti

Col Draft NBA 2022 e l'italiano Paolo Banchero prima scelta assoluta l'Italia è diventata l'unica nazione oltre al Canada, le Bahamas e la Nigeria ad aver avuto due prime scelte assolute al Draft NBA; solo i padroni di casa statunitensi ne hanno avuti di più, com'è ovvio che sia. L'Italia oltre a Paolo Banchero ha avuto Andrea Bargnani, il Canada ha ha avuto Anthony Bennett e Andrew Wiggins e le Bahamas hanno avuto Michael Thompson e DeAndre Ayton e la Nigeria ha avuto Hakeem Olajuwon e Michael Olowokandi. Tra le nazioni che hanno avuto una prima scelta ci sono la Cina con Yao Ming, l'Australia con Andrew Bogut e la Repubblica Dominicana con Karl Anthony Towns.

Delle quattro nazioni che hanno avuto due prime scelte, solo il nigeriano Olajuwon è diventato una leggenda, anche se noi italiani speriamo in Banchero che deve ancora iniziare la sua carriera oltre oceano. E nessuna di queste quattro nazioni è una super potenza nel basket. A livello internazionale l'Italia vanta due europei. E in generale solo Olajuwon rientra tra i più grandi campioni stranieri di sempre in NBA, in mezzo a nazioni che ne hanno sempre sfornati tanti come i paesi dell'ex Jugoslavia e dell'ex Unione Sovietica che non hanno mai avuto una prima scelta. Ci sono decine di nazioni che hanno avuto più giocatori in NBA dell'Italia, ma che piaccia o no, in questa statistica ci siamo noi.

Andrea Renzi