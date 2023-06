L'Under 17 sammarinese vince la Coppa Primavera

Finisce in festa, con un grande sorriso, la stagione dell’Under 17 Gold sammarinese. I ragazzi di coach Millina si aggiudicano infatti la Coppa Primavera, con una finale di ritorno di grande intensità, recuperando dopo il -6 dell’andata. In casa del Benedetto Cento era infatti finita 55-49, con compito dunque complicato per Botteghi e compagni in vista dell’appuntamento in Repubblica. Ad Acquaviva però è arrivata la gran reazione di carattere. Dopo un primo periodo complicato, che aveva mandato su un totale di -14 sul doppio confronto i nostri (8-16), ecco il recupero e la freccia messa appena prima dell’intervallo (25-24). Di ritorno dagli spogliatoi i Titans fanno gara di testa e a fine terzo periodo conducono di 6, impattando dunque le sorti della finale (40-34). Ultimo periodo di grande passione, nel quale i biancazzurri hanno saputo mantenere la concentrazione lottando in ogni possesso. Il +9 finale, 54-45, certifica il successo e la conquista della Coppa Primavera dopo il -6 dell’andata.