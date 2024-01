Titans corsari a Gualdo nella seconda giornata del girone di ritorno. Macina e compagni si rifanno del ko al supplementare dell’andata e violano il campo di un’avversaria tosta e competitiva. Grande prova difensiva del gruppo e singola su alcuni punti di forza noti di Gualdo. In attacco molto bene come sempre Gamberini (20). Doppia cifra in punti anche per Macina (12), Pesaresi (12) e Dini (11). Super prova difensiva di Fusco su Uranga.