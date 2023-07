Michael Jordan, una vita sempre in vetta

Nei dibattiti sul più grande cestista della storia il suo nome è il più gettonato, anche se è difficile fare paragoni tra giocatori di diverse epoche e diversi ruoli. Ma a differenza di molti sportivi di successo che una volta terminata la carriera agonistica non hanno saputo rinnovarsi e si sono fermati a godersi i propri allori, Michael Jordan è rimasto sulla cresta dell'onda per altri motivi. Anni fa acquistò la franchigia NBA degli Hornets che sta per vendere ad una cifra dice volte più alta di quella per cui gli ha acquistati. Ma la grande notizia degli ultimi tempi è che il Jordan Brand ha superato addirittura il brand della Nike riguardo agli incassi. Questo suo brand fornisce scarpe e vestiario per sportivi e tra gli uomini immagine ci sono anche grandi campioni dell'attuale NBA come Luka Doncic, Chris Paul, Russell Westbrook, Zion Williamson, Jason Tatum, Bam Adebayo, Paolo Banchero e tanti altri. La cosa non deve stupire, perché anche quando dominava il basket degli anni ottanta e novanta non sopportava di non vincere neanche a carte. E sembra che il destino lo voglia al primo posto in ogni cosa che si mette in testa di fare.

Andrea Renzi