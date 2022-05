Montemarciano strappa il fattore campo ai Titans: al Multieventi è 66-70

Montemarciano strappa più volte e la Titano rientra quasi sempre, con quel quasi che costa l'immediata inversione del fattore campo nella serie che porta alla C Gold. Il 66-70 del Multieventi arriva al termine di una partita tirata fino al finale, nel quale i biancazzurri non trovano lo spunto per portarla almeno al supplementare. Mercoledì, sempre al Multieventi, l'occasione per il pronto riscatto, adesso però per la promozione sarà indispensabile almeno un successo in terra marchigiana.









Il primo tentativo di fuga ospite arriva col +8 di inizio secondo quarto, Liberti e Gamberini ricuciono in fretta e al riposo lungo si va sul +2 Titano. Con la ripresa il pallino torna di nuovo in mano a Montemarciano, guidata dai 22 punti di Maggiotto e dai 20 di Federico Savelli, unici di squadra ad andare in doppia. I biancazzurri ne hanno 14 di Fusco e 17 di Gamberini, con quest'ultimo che, quando i marchigiani tentano il riallungo, piazza l'8-0 del nuovo sorpasso.

Il quarto comincia coi Titans avanti di 1, Monte però è carica dall'arco e, coi soliti Maggiotto e Savelli, spezza il pari con un 7-0 che, a conti fatti, sarà letale. I biancazzurri non escono dai giochi e tornano a -2 con la tripla di Fusco, nei 70” rimasti però non riescono a imbastire il tiro che cancelli l'ulteriore disavanzo. Non resta che spendere i tre falli che mancano per il bonus, con la speranza di un errore in lunetta. Invece niente: Federico Savelli fa 2/2 e a 18” dalla sirena è +4, nell'affondo che segue l'arbitro non fischia fallo sul tentativo da fuori di Raschi e la prima della serie se l'aggiudica Montemarciano.