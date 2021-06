Pallacanestro Titano inarrestabile: sarà finale di Coppa del Centenario

Pallacanestro Titano - Acqualagna

Telepass sempre attivo per una Pallacanestro Titano che non si ferma davanti a nessuno e s'assicura la finale della Coppa del Centenario. Primo posto nel Girone A certificato dal sesto successo in sei gare, un 92-71 su quell'Acqualagna che sarebbe prima inseguitrice, ma che ormai è aritmeticamente fuori dai radar. Partita indirizzata già dall'immediato 8-0, diventato +14 a fine quarto. E quando gli ospiti si riportano a -6 a Porcarelli basta un time out per far ritrovare la rotta ai suoi, tanto che la forbice riprende ad allargarsi fino al +28 del 30°.









Un distacco enorme, tanto che Acqualagna, pur riuscendo a mangiarsi più della metà del ritardo, non tornerà mai sotto le due cifre di svantaggio. Spiccano i 16 a testa di Palmieri e Montanari, poi 12 di Raschi e Macina e 10 di Liberti e Dini. Così la Titano va a +6 proprio da Acqualagna, con due partite ancora da disputare: girone archiviato, ora resta da capire chi sarà la primatista del B, al quale contendere la Coppa del Centenario.