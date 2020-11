Repesa elogia Delfino e tutto il gruppo, Martino: "Ko con attenuanti"

Sentiamo Jasmin Repesa e Antimo Martino

Dopo il netto successo su Reggio Emilia, Jasmin Repesa spende elogi per tutto il gruppo, ma si sofferma su uno in particolare. Ossia il capitano Carlos Delfino, chiamato a giocare praticamente tutta la partita ma sempre sul pezzo, tanto da mettere a referto 19 punti e 8 rimbalzi: "A fine partita avevo paura che qualcuno lo dovesse portare dal campo allo spogliatoio - scherza Repesa - vedere uno di 38 anni giocare con questa intensità per 35' non è facile. Merita complimenti di cuore, è stato un vero leader e un vero campione. Siamo stati un gruppo vero: abbiamo giocato insieme, connessi in difesa, con raddoppi e rotazioni, correndo in contropiede e attaccando in maniera fluida".





Sull'altro fronte, Antimo Martino sa che non poteva chiedere molto di più ai suoi, considerando che, solo due settimane fa, tutto il gruppo, coach compreso, erano positivi al covid: "Noi per 25 giorni non ci siamo più visti, lunedì ci siamo ritrovati in palestra e abbiamo ripreso a correre e fare esercizi. Questo virus lo abbiamo subito tutti in maniera abbastanza forte, tutti abbiamo avuto sintomi molto forti e dunque la ripresa non è stata facile. Nel primo tempo secondo me siamo stati bravi, nel terzo quarto abbiamo iniziato in maniera terribile ma con la voglia siamo rimasti in partita. Nell'ultimo quarto le energie sono completamente finite, abbiamo commesso tanti errori banali, con scarsa lucidità. Però ripeto, avevamo delle attenuanti".