Team USA si organizza già per le olimpiadi di Parigi 2024

Il quarto posto agli ultimi mondiali 2023 con tre sconfitte non è stato digerito nella nazione regina della pallacanestro e con largo anticipo l'allenatore Steve Kerr ha già diramato una lista di quarantuno giocatori da cui usciranno i dodici che rappresenteranno gli USA a Parigi 2024.

I quarantuno giocatori nominati sono: Bam Adebayo, Jarrett Allen, Paolo Banchero, Desmond Bane, Scottie Barnes, Devin Booker, Mikal Bridges, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Jimmy Butler, Alex Caruso, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, De'Aaron Fox, Paul George, Aaron Gordon, Tyrese Haliburton, James Harden, Josh Hart, Tyler Herro, Jrue Holiday, Chet Holmgren, Brandon Ingram, Kyrie Irving, Jaren Jackson jr, LeBron James, Cam Johnson, Walker Kessler, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Bobby Portis, Austin Reaves, Duncan Robinson, Jayson Tatum, Derrick White, Trae Young.

Ci sarà Joel Embiid, che negli ultimi anni è stato contesto da ben tre nazionali, USA, Francia e Camerun ed ha scelto gli USA. Ci sarà anche LeBron James, che nonostante sia prossimo ai quarant'anni, è ancora in buona forma e già da qualche mese aveva dato la propria disponibilità per la spedizione, promettendo di fare un giro di telefonate ad altri illustri colleghi per unirli a lui. Le olimpiadi sono un appuntamento più sentito dei mondiali e gli USA quest'anno vogliono fare le cose in grande.

Andrea Renzi