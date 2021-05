Titans, esordio vincente nella Coppa del Centenario: Recanati ko 73-69

Esordio con vittoria per la Pallacanestro Titano nella Coppa del Centenario, torneo organizzato dal Comitato Marche-Umbria in luogo del campionato di C Silver. Al Multieventi, i Titans si impongono 72-69 su Recanati, guidata dall'ex coach biancazzurro Massimo Padovano. Una partita in continuo equilibrio, perché nessuna delle due trova mai lo strappo e si arriva al finale punto a punto. I Titans però mantengono sempre il controllo e difendono il vantaggio a suon di giri in lunetta, con le triple del possibile pari di Morresi che si spengono sul ferro. I biancazzurri torneranno in campo sabato 8 ad Acqualagna, mentre la prossima in casa sarà contro Urbania, giovedì 13.