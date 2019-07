VL Pesaro: ufficiale Henri Drell firma per tre anni

Come già anticipato nel nostro TG Sport di ieri, Henri Drell è un giocatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Classe 2000, l'ala piccola estone ha firmato un contratto per tre anni.

Reclutato nel 2016, è stato sviluppato dal Brose Bamberg per tre stagioni consecutive nelle proprie giovanili e nella seconda squadra che partecipa alla Pro A tedesca (equivalente della A2 italiana), nella quale è diventato sempre più leader e protagonista fino a chiudere l’ultima stagione con medie di 13 punti e 4 rimbalzi a partita, prima di esordire nella BBL tedesca (la nostra serie A) sotto la guida di coach Federico Perego. A febbraio 2018 è stato eletto nel miglior quintetto del Torneo giovanile dell’Eurolega e dal quel momento, nei suoi confronti, è cresciuta l’attenzione degli scout NBA in prospettiva Draft. Nel giugno dello scorso anno, invitato all’NBA Global Camp di Treviso, si è messo in luce come uno dei giocatori più giovani e talentuosi di tutta Europa. Protagonista assoluto delle nazionali giovanili, nonostante la giovane età, ha già giocato minuti importanti nella nazionale maggiore dell’Estonia durante le partite di qualificazioni ai Mondiali (febbraio 2019).