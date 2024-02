21 i gol nella 23ª di Serie D Girone D spiccano le vittorie esterne di Lentigione e Corticella

Azione corale molto ben costruita quella del Lentigione e rifinita da Manzotti per il vantaggio sul Ravenna. Destro violento di Capiluppi per lo 0-2 Lentigione. Diallo di testa ad inizio ripresa riapre i giochi ma la rimonta non riesce. Al Benelli di Ravenna, Lentigione batte Ravenna 2-1. E il Carpi ne approfitta per balzare al secondo posto. Saporetti su calcio di rigore trasforma e porta avanti il Carpi sul Sant'Angelo Lodigiano. Il bomber del Carpi arriva a quota 16 poco dopo sfruttando un bel lavoro dei compagni sulla sinistra. Dietro a Saporetti in classifica marcatori c'è Francesco Gobbi che firma la sua dodicesima rete ma che, in questo caso vale solo per le statistiche. Carpi – Sant'Angelo Lodigiano 2-1. Il Forlì fa suo il derby di rigore con l'Imolese: Babbi porta in vantaggio i galletti. Il pareggio sempre dagli undici metri è di Raffini. Il terzo penalty secondo per il Forlì è di Merlonghi. Forlì batte Imolese 2-1. Sale il Corticella capace di andare a vincere sul difficile campo di Acquaviva con il Victor San Marino. Il vantaggio è di Farinelli, il raddoppio con il gran colpo di testa di Bertani. Lattarulo illude il Victor ma la rimonta non c'è. Passa il Corticella 2-1. Risale la classifica anche l'Aglianese capace di battere il Fanfulla con il gol di Dalla Pietra. In ripresa anche il Prato alla seconda vittoria consecutiva questa volta in casa della Sammaurese. Sblocca Moreo su palla inattiva. Il raddoppio è di Bonetti in mischia. Pacchioni su calcio di rigore accorcia. Chiude i giochi Gori. A San Mauro Mare, Prato batte Sammaurese 3-1. Nelle parti basse della classifica il Progresso batte il Borgo San Donnino con il gran destro di Giacomo Matta. Di Cogliati e Palesi i gol che garantisco lo 0-2 del San Giuliano City sul campo del Certaldo. I toscani accorciano solo nel finale con Bassano ma non basta. Unico 0-0 quello tra Mezzolara e Pistoiese