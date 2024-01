24 i gol nella 20°. Spiccano le vittorie esterne di Aglianese, Carpi e Forlì

La capolista viene bloccata dal Sant'Angelo Lodigiano, in vantaggio con il pallonetto di Mecca che da l'1-0 ai rossoneri. Il pareggio del Ravenna porta la firma di Pavesi più lesto di tutti a ribadire in rete dopo la respinta del palo. A Sant'Angelo Lodigiano, Sant'Angelo – Ravenna 1-1.

Cade il Victor San Marino dopo cinque risultati utili consecutivi. Il Lentigione realizza con Manzotti. Dopo quattro minuti arriva il raddoppio con Cortesi. I sammarinesi riaprono i giochi con il rigor e realizzato da Enrico Sabba. Chiude definitivamente la contesa, il tris di Leonardo Nanni. A Sorbolo Mezzani, Lentigione batte Victor San Marino 3-1.

Sale prepotentemente il Forlì capace di andare a vincere sul difficile campo del Certaldo con i gol di Greselin nel primo, di Maggioli e Rosso nella ripresa. Il gol di Gozzerini vale solo per le statistiche. A Certaldo, Forlì batte Certaldo 3-1. Importantissima vittoria del Carpi che può ancora sperare. Di D'Orsi e Saporetti, entrambe le reti nella ripresa, i gol della vittoria. A Lodi. Carpi batte Fanfulla 2-0.

Parità tra San Giuliano City e Corticella. Al gol del vantaggio degli ospiti con Ruffo Luci ha risposto Salzano su calcio di rigore. Tris dell'Imolese sul Progresso. Al primo gol di Raffini che sorprende anche l'operatore Tv, risponde il Progresso con Carozza. Nella ripresa ancora Raffini per il nuovo vantaggio e Dall'Osso per il tris. Al Galli di Imola, Imolese batte Progresso 3-1. Pistoiese in caduta libera, l'Aglianese vince il derby toscano con i gol di Grilli e Mascari su calcio di rigore. A Pistoia, Aglianese batte Pistoiese 2-0. Brutta sconfitta per la Sammaurese di Taccola, in vantaggio dopo un solo minuto con Canalicchio. Rimonta del Borgo San Donnino con Calmi e Djuric. Tre squadre all'ultimo posto in classifica con 14 punti. Sono Borgo San Donnino, Certaldo e Mezzolara che ha pareggiato con il Prato 0-0.