27esima giornata spalmata su tre giorni. Match clou nel posticipo con Reggiana – Gubbio

Sarà molto interessante capire se quello di Ancona è stato il classico incidente di percorso per la Reggiana o se il Gubbio amplificherà le sue preoccupazioni in vista dello scontro diretto del 20 febbraio al Manuzzi di Cesena. Reggiana – Gubbio al Città del Tricolore lunedì alle 20.30, scenderanno in campo con il vantaggio, di conoscere il risultato delle altre. La Virtus Entella impegnata nell'unico anticipo del sabato in Sardegna con l'Olbia ore 17.30, e il Cesena che rende visita alla tormentata Imolese. I rossoblu in settimana hanno esonerato Giuseppe Anastasi a guidare la squadra, in attesa di sapere il nome del terzo allenatore, oltre ad Anastasi, c'è ancora Antonioli sotto contratto, contro i bianconeri sarà il Responsabile del Settore Giovanile, Francesco Sintini.

Lunedì sera a Cpiace ospite il giovane attaccante del Cesena Stiven Shpendi. Sarà una giornata davvero interessante che segnerà il debutto di Matteo Marani nuovo Presidente di Lega Pro. Vediamo il quadro completo della 27ª: Olbia – Virtus Entella si gioca sabato ore 17.30. Domenica tutte alle 14.30: Alessandria – San Donato Tavarnelle; Fermana – Ancona derby marchigiano molto sentito, Imolese – Cesena; Lucchese – Recanatese; Montevarchi – Fiorenzuola; Pontedera – Carrarese; Siena – Torrres; Vis Pesaro – Rimini. Come detto il match clou andrà in scena al Città del Tricolore di Reggio Emilia, Reggiana – Gubbio ore 20.30.