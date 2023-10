7° turno: Cesena in posticipo col caso Shpendi, Rimini con la Recanatese

La 7ª del Girone B si spalma tra domenica e lunedì, cosa che, a causa della leggerezza della Lega, rischia di danneggiare il Cesena. In campo ad Arezzo proprio lunedì, giorno in cui Christian Spendi dovrà rispondere alla convocazione dell'Albania U21 per le qualificazioni europee contro Finlandia e Montenegro. Il turno in teoria non rientra tra quelli della finestra per le nazionali, ma il posticipo di proprio quella partita crea un caso limite nel quale il Cavalluccio rischia di trovarsi beffato. Cesena e Albania stanno trattando per una soluzione che faccia felici entrambe e un principio di accordo ci sarebbe: serve però che sia messo per iscritto, onde evitare che i toscani possano fare ricorso. Al momento dunque Toscano non è certo di avere con sé ad Arezzo uno dei suoi due capocannonieri del girone, mentre l'altro, Corazza, ha smaltito i problemi fisici ed è regolarmente in gruppo. In dubbio Donnarumma, sicuro assente Ogunseye.

Cesena che cerca il 6° successo in fila: striscia già centrata dalla Torres, capolista a punteggio pieno con 3 punti in più dei bianconeri e attesa da un delicato incrocio interno con la Lucchese, ancora imbattuta e 5ª a -7, con una gara in meno. Speranzose di un passo falso sardo altre due inseguitrici, Pescara e Carrarese, che stanno a -5 dalla vetta e sono entrambe in trasferta: gli abruzzesi, anche loro con una partita da recuperare, cercano il poker di vittorie filate con Spal, indietro, fresca di esonero di Di Carlo ma vincente, in coppa, nella prima con in panca Colucci; i marmiferi invece sono dal Gubbio, reduce dal primo ko in campionato. Al Barbetti si gioca lunedì, mentre il terzo – e ultimo posticipo – vedrà il Perugia – senza sconfitte ma con ben 4 pareggi a referto – impegnato dalla Fermana.

Il resto domenica, a cominciare da un Rimini che col successo di coppa si è preso una boccata d'ossigeno, ma deve cominciare a ingranare pure in campionato: i biancorossi sono in zona playout e ricevono la Recanatese, che con appena 3 punti in più chiude il lotto playoff. Altri tre scontri da parte destra sono quelli tra la disastrata Entella – ultima e unica ancora senza successi – e un Olbia impantanatosi dopo l'avvio sprint, tra Sestri Levante e Juve Next Gen e tra Pineto e Pontedera; completa il quadro il derby Ancona-Vis Pesaro.