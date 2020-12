A Cpiace questa sera il DS della Vis Pesaro Claudio Crespini

Questa sera ore 21 come ogni lunedi torna l'approfondimento sulla serie C "Cpiace". In studio il Direttore sportivo della Vis Pesaro Claudio Crespini, collegato via Skype l'ex tecnico di Vis Pesaro e Imolese Paolo Dal Fiume già compagno di squadra di Paolo Rossi a Perugia e Diego Armando Maradona a Napoli. Questa sera si parlerà anche del clamoroso caso "Covid" accaduto nella partita Casertana - Viterbese Serie C Girone C con in collegamento Skype il Presidente della Viterbese Mauro Arturo Romano Conduce Lorenzo Giardi, opinionista il Direttore di InfoPress Massimo Boccucci.