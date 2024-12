A Wembley pari tra Inghilterra e USA

Lo spettacolo di Wembley per un amichevole di lusso tra Inghilterra e Stati Uniti di calcio femminile. Sotto l'arco ci sono 78 mila spettatori per seguire questa sfida tra due delle nazionali migliori al mondo. Su uno dei campi più iconici del calcio internazionale si sono sfidate le campionesse d'Europa contro quelle olimpiche di Parigi 2024. A deludere solo il risultato finale, con le due nazionali che non vanno oltre lo 0-0. Avvio all'attacco per la squadra guidata dalla ct Sarina Wiegman. La risposta americana è in una bella azione finalizzata da Thompson con un gran tiro da dentro l'area di rigore respinto dal portiere del PSG Mary Earps in angolo. Nel primo tempo sono sempre le ospiti a provarci un po' di più, questa volta con Coffey, conclusione centrale bloccata dal portiere inglese. Nella ripresa le Leonesse partono con miglior piglio e tentano di portare qualche offensiva in più dalle parti di Naeher. Il risultato resta bloccato sullo 0-0 e al fischio finale è un pari tra Inghilterra e Stati Uniti.