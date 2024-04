Al Porta Elisa è 1-1 tra Lucchese e Arezzo

Allo Stadio Porta Elisa Lucchese e Arezzo si fermano sull'1-1. Risultato che permette ai padroni di casa di portare a due la striscia di risultati utili di fila e agli ospiti di tornare a fare punti dopo il ko del turno precedente. Ci prova per primo l'Arezzo con Pattarello che conclude da fuori, Chiorra respinge.

Al quarto d'ora, il direttore di gara concede il calcio di rigore per il fallo su Sabbione. Sul dischetto si presenta Rizzo Pinna, Trombini intuisce e respinge la conclusione. Dalla parte opposta Guccione di mancino da fuori, Chiorra si allunga in parata plastica per bloccare. All'intervallo è 0-0.

Nella ripresa si riparte da un calcio d'angolo per i rossoneri che si conclude con un tiro di Tiritiello respinto da un difensore. Ancora la Lucchese, questa volta su punizione con Gucher, gran botta che Trombini respinge con i pugni. Le occasioni migliori sono per i padroni di casa. Al 75' sugli sviluppi della punizione di Rizzo Pinna, la deviazione di Damiani si stampa contro la traversa. Sul cambio fronte, passa l'Arezzo.

Calcio d'angolo sul quale sbuca Risaliti che di testa porta avanti la squadra di Indiani. Il vantaggio dura fino all'88 quando la Lucchese raggiunge il pareggio con Yeboah. Sulla sponda di Fedato, la palla arriva al numero 45 che supera Trombini. Nel recupero non succede più nulla, al Porta Elisa finisce 1-1.