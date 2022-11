Alessandria e Olbia non si sbloccano: 1-1

Alessandria - Olbia

Alessandria e Olbia non vincono da tre partite e nessuna delle due inverte l'andazzo, con l'1-1 del Moccagatta a lasciare entrambe in zona playout. Subito grigi col lancione per Martignago, lo stop è difettoso e Gelmi può bloccare facile. Sull'angolo di Sini invece la schiacciata di testa di Gazoul non lascia spazio a repliche e al 26° è vantaggio Alessandria. Timida reazione sarda con la conclusione da lontano di Biancu, nulla di che ma Marietta non si fida del rimbalzo e manda in corner. Sul finire di frazione c'è una doppia potenziale occasione di raddoppio, in meno di 1': Nichetti in verticale e Galeandro di prima per Martignago, la conclusione va fuori e sul contrasto del difensore per l'arbitro non c'è nulla da segnalare. E subito dopo erroraccio di Fabbri che spiana la strada allo stesso Martignago che bilancia servendo troppo forte per l'ottimamente piazzato Galeandro.









Si va alla ripresa e qui all'Olbia bastano 10” per raddrizzarla: Incerti da sinistra e spizzata verso Biancu, sul cui palleggio Speranza ci dà di mano per un rigore ineccepibile. Sul dischetto Ragatzu è perfetto e benché Marietta intuisca il lato siamo pari e patta. L'Alessandria si riversa subito in avanti col solito Martignago, la cui incrociata da posizione defilata non crea troppi problemi a Gelmi. Idem, di là, sul cross sporcato di Ragatzu per la testa di Travaglini, che è disturbato da Nunzella e non riesce a metterci forza. Queste sono le scaramucce, poi arrivano anche un'occasione vera a testa. No look di Lombardi a smarcare in area Galeandro, la posizione è buona ma la girata va a sciuparsi in curva. E al via del recupero la respinta corta di Sini offre il colpo da ko a Incerti, la cui ciabattata sul fondo è la sintesi delle difficoltà attuali di ambedue le contendenti.