Allegri blinda Morata, Mihajlovic fa la conta dei superstiti

Domani torna in campo una Serie A azzoppata dal covid. Si giocano, tra le altre, Bologna-Inter e Juventus-Napoli: nel pre partita Max Allegri blinda Morata, dato per prossimo al passaggio al Barcellona ma che il tecnico bianconero indica come insostituibile, in questo momento. Mihajlovic invece fa la conta dei superstiti, dovendo rinunciare, tra covid, Coppa d'Africa e infortuni, a 12 giocatori: "Sono l'allenatore più fortunato del mondo, prendo un sacco di soldi per allenare una Primavera" scherza Sinisa.



Nel video le dichiarazioni dei due tecnici