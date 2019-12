Apoteosi Lazio: festeggiamenti all'alba a Fiumicino

Rientro trionfale per la Lazio dopo la conquista della Supercoppa italiana nella finale giocata ieri a Ryiad con la Juventus e vinta per 3-1 con i gol di Luis Alberto, Lulic e Cataldi. Cori da stadio, striscioni ed un tripudio di bandiere biancocelesti hanno accolto e abbracciato l'arrivo della squadra stamattina poco dopo le 6 all'aeroporto di Fiumicino. Già dalle prime luci dell'alba almeno 500 tifosi, aumentati poi sempre più con il passare dei minuti, si erano dati appuntamento nella sala arrivi del terminal 3 per accogliere con tutti gli onori l'arrivo della Lazio con il trofeo. Una vera e propria apoteosi, con tanto di accensione di fumogeni, è quindi esplosa all'uscita dei giocatori che, a fatica e scortati dalle forze dell'ordine, hanno raggiunto il pullman che li stava attendendo.