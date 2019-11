Atalanta, Gasperini: "Non è facile mettere in difficoltà il City ma ci siamo riusciti"

Nel mercoledì di Champions League la Juventus vince allo scadere sul campo della Lokomotiv Mosca con la rete decisiva di Douglas Costa mentre l'Atalanta ferma sull'1-1 il Manchester City per il suo primo storico punto nella massima competizione europea per club. "Crediamo ancora nella qualificazione, che sia in Champions o in Europa League" - così l'allenatore dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini.