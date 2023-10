Avanti Perugia, Vis Pesaro, Pescara e Spal

Decise le avversarie delle romagnole nei 16mi di Coppa. Per il Rimini c'è il Perugia che passa 3-1 in casa del Monterosi. Avanti sull'angolo di Di Paolantonio, Abibi esce a metà e Piroli lo infila di testa. Il ribaltone umbro è guidato da Lisi: appoggio al limite per la rasoiata in angolo basso di Torrasi, poi corner sul quale Vulikic inzucca per il sorpasso e infine il rigore che chiude il discorso.

Per il Cesena invece ecco la Vis Pesaro, a sua volta corsara per 3-1 sul campo della Recanatese. Succede tutto nel tempo extra: Longobardi piazza il mancino da fuori area e al 93° i giallorossi sono avanti, al 95° però il capolavoro da distanza siderale di Di Paola salva la Vis. Che in avvio di supplementari la ribalta con Kemayou, che sul cross di Iervolino punisce di testa la mala uscita di Mascolo, e dopo il riposo la sigilla col bis, su rigore, di Di Paola.

Passa anche il Pescara che con la Fermana incassa su punizione di Fontana – con Ciocci colpevolmente sorpreso – per poi dilagare 6-1. Slalom speciale di Manu e sinistro della patta, poi punizione pennellata di Cangiano e gli abruzzesi mettono la freccia. Sempre Cangiano serve dal lato sinistro dell'area per l'incornata da doppietta di Manu, che al giro dopo anticipa Santi su un pallone vagante e appoggia per il tocco da poker di Tommasini. A completare il quadro sono Accornero – bomba da lontano preciso in buca d'angolo – e Merola, su calcio di rigore.

Tutto regolare anche per la Spal col 2-0 al Sestri Levante: qui gli applausi a scena aperta sono per Rabbi che s'inventa il vantaggio con una rovesciata da oltre il dischetto, col bacio della traversa. Da cornice pure il raddoppio di Rosafio che rientra dalla destra e scarica sul palo lontano per la stoccata della qualificazione.