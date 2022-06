Ben Kacem vicinissimo al Pennarossa

Grandi movimenti di mercato nel campionato sammarinese. Una delle società più attive è il Pennarossa. Il club di Chiesanuova ha scelto il sostituto di Andy Selva. Si tratta di Andrea Farabegoli classe 1976. L'ex difensore del Cesena, ha chiuso la sua carriera proprio con la maglia del Pennarossa nel 2018. A San Marino ha giocato anche con il Cailungo. Fatto l'allenatore, il Pennarossa pensa anche a rinforzare la squadra. Dal Fiorentino sono in arrivo il difensore Arrigoni e l'attaccante Ben Kacem. Tutto fatto anche per il sostituto del portiere Semprini che assieme al difensore Kevin Martin e il centrocampista Thomas Rastelli seguiranno il tecnico Andy Selva al Tre Fiori, Si tratta del portiere della Nazionale e del Murata Simone Benedettini. A proposito del Murata, il nuovo Direttore Sportivo Donnini dovrebbe definire a breve con tre giocatori. Si tratta dell'ex centrocampista di Tre Penne e Libertas Luca Patregnani, dell'attaccante del Cosmos Raul Ura e dell'ex Tropical Coriano Mattia Costantini. In uscita dal Murata anche Cangini, che passa alla Folgore, così come il portiere Pollini e l'ex Fya Riccione, Serafini. Il trequartista Lorenzo Dormi dopo tante stagioni cardine della Folgore, ufficiale al Tre Penne.