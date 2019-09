Botta e risposta tutto nella ripresa. Carpi - Vicenza 1-1

Carpi – Vicenza 1-1

Predica la calma Di Carlo in una partita tra due big del Girone B. Biasci dalla lunga manda il primo segnale. Replica vicentina con il cross dalla destra di Bruscagnin, ne Marottta ne Arma all'appuntamento. L'occasionissima per il Carpi poco dopo la mezz'ora : azione manovrata sulla corsia di destra, dopo una mischia a ridosso dell'area piccola il pallone arriva sui piedi di Tommaso Biasci che calcia da ottima posizione di contro balzo manda a lato. Prepotenza pura prima dell'intervallo quando Vano e Saber Hraiech si avventano su Cappelletti che non può nulla, in velocità Hraiech arriva davanti a Grandi e spara sull'esterno della rete. Dall'altra parte una mischia davanti a Nobile, viene sventata in qualche modo: si salva il Carpi. E' ancora l'italo-tunisino, nato a Mazzara Del Vallo Hraiech a scaricare da lontano, ma è sempre quasi goal. Il vantaggio del Carpi di li a poco con Maurizi che da pochi passi riprende la corta respinta di Bruscagnin e batte Grandi. Incontenibile Michele Vano che vince lo scontro con due difensori avversari; il numero 19 calcia una prima volta trovando l'opposizione di Grandi. Potenza e qualità per questo attaccante di 27 anni. Il Carpi nonostante i ripetuti attacchi non trova il raddoppio, arriva invece, il pareggio degli ospiti fin troppo facile : Vandeputte appena arrivato a Vicenza, per Marotta, tagliata fuori tutta la difesa del Carpi troppo alta, e l'attaccante beffa Nobile in uscita. Il risultato non si sbloccherà più a Carpi, Carpi – Vicenza 1-1