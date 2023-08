Calcio: Buffon verso il ritiro, a giorni l'annuncio

Manca solo l'annuncio ufficiale ma Gigi Buffon ha deciso: a 45 anni il portiere campione del mondo nel 2006 - che solo fino a pochi giorni fa ripeteva di voler proseguire, di fronte alla proposta di un ruolo in azzurro - intende ritirarsi dopo una carriera strabiliante, iniziata a Parma nel 1995 e che terminerà proprio con il club emiliano 28 anni dopo, una ventina dei quali a difendere la porta della Juventus (e una stagione in Francia nelle fila del Psg), dieci scudetti con la Juve, (oltre ad aver vinto un campionato di Serie B, sei Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa Uefa, un campionato di Ligue 1 e una Supercoppa di Francia), un Mondiale, vicecampione d'Europa nel 2012, e con l'unico rammarico per la Champions League mancata. In mezzo a tanti successi, anche qualche polemica: la maglia col 'boia chi molla' scritto a penna ("non sapevo fosse slogan politico"), il gioco alle scommesse con inchiesta di Torino, le polemiche arbitrali dopo un'eliminazione Champions con rigore Real realizzato da Ronaldo.