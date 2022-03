Catania, evitato il fallimento: Benedetto Mancini è il nuovo proprietario

Il Catania ha un nuovo proprietario ed è Benedetto Mancini. Il Tribunale etneo ha dato l'ok all'offerta presentata dall'imprenditore laziale per l'acquisto del club all'asta fallimentare. Lo riferisce La Sicilia spiegando che Mancini ha dimostrato di avere una disponibilità di 510mila euro (10mila più di quanto richiesto) nel patrimonio della società registrata alla Camera di Commercio etnea, la Fc Catania 1946. Adesso dovrà ottenere dalla Lega Pro il titolo di Serie C, ma il fallimento è al momento scongiurato. Mancini dopo l'ok del tribunale si è diretto a Torre del Grifo per incontrare la squadra e questa sera sarà in tribuna per la sfida contro il Campobasso nel turno infrasettimanale. Ricordiamo che il Catania è diretto in panchina dal tecnico Francesco Baldini e dal sammarinese Luciano Mularoni.