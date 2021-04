Ceferin attacca Juve, Real Madrid e Barça

"Tutti loro devono aspettarsi conseguenze per quello che hanno fatto, e non possiamo fingere che non sia successo niente. Ma ritengo che ci sia una netta differenza tra Chelsea, Manchester City e Manchester United, Arsenal, Tottenham e Liverpool che sono usciti per primi e hanno ammesso di aver sbagliato, e gli altri sei. Ma tutti saranno ritenuti responsabili. In che modo, vedremo". Così il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, torna sulla vicenda Superlega in un'intervista al Mail on Sunday.