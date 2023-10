Cesena a passo di carica, l'Arezzo si arrende (0-2)

La sesta consecutiva arriva ad Arezzo, dove il Cesena fa battaglia e dove Toscano la vince coi cambi sfruttando la grande qualità della sua rosa. Dopo il tentativo di Settembrini, i bianconeri si mettono al comando delle operazioni. Adamo fa tutto il campo e ignora colpevolmente Shpendi, poi Pattarello scherma Corazza. Minuto 20, magia del gemello che se ne va, Trombini chiude l'angolo.

Dalla bandierina si rinnova il duello. Shpendi in acrobazia, è tutto regolare, Trombini mette ancora la pezza. Spingono i bianconeri, stavolta Trombini male, ma la difesa si arrangia. Ripresa, Toscano si gioca Bumbu e Kargbo, gamba e velocità che fanno la differenza. Il francese va subito vicinissimo alla marcatura, rinviata solo di qualche minuto. Tempo di vedere Mawuli provarci da lontano senza inquadrare i pali della porta.

Minuto 60, Kargbo strappa e la mette di misura sulla corsa, Bumbu trova l'imbucata e salta il banco. Reazione Arezzo tutta in Pattarello che si appoggia tra le braccia di Pisseri. E Settembrini ci mette del suo sbracciando su Silvestri. E' il secondo giallo, quello che lascia i toscani in 10. Rimonta impossibile, perché intanto dall'angolo Ciofi prende il tempo e la chiude. E nel finale ci sarebbe occasione anche per Chiarello, tutto bene ma la palla non scende. L'inseguimento continua.