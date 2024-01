Cesena e Torres in trasferta, il Rimini riceve il Pineto

Tra l'Adriatico e le cave di marmo, il duello a distanza per comandare il Girone B prosegue sue due lati della penisola. Il Cesena – 21 partite consecutive senza sconfitte – va dall'Ancona, viceversa fresca di ritorno a una vittoria che mancava dal 18 novembre. Il successo sul Pineto ha ridato un po' di ossigeno ai dorici, ora fuori dalla zona rossa e forti di un attacco rimpolpato dagli arrivi di Moretti e Giampaolo. Di base comunque non abbastanza per spaventare una difesa che, in 22 gare, ha preso solo 13 reti.

Il Cesena – che oggi firma col terzo portiere Klinsmann – deve difendere il solito +3 sulla Torres. A sua volta ospite, ma di una Carrarese che, nonostante il 4° posto, è in fase negativa: 2 punti in tre partite e Dal Canto esonerato per far posto a Calabro, il cui debutto – 0-0 con la Vis – non ha portato la classica scossa da ribaltone.

In casa invece il Rimini, ritrovatosi dopo la mini-crisi con 4 punti in fila – 3 proprio con la Torres – e vincente anche in Coppa Italia. Al Neri c'è l'occasione per entrare nei playoff, chiusi un punto più sopra dalla rivale di turno, il Pineto: tra le rivelazioni di inizio stagione, gli azzurri vengono da tre pari e tre ko miscelati, sono in fase di stanca e per i biancorossi è un'occasione da sfruttare. Rimini attivo anche sul mercato, soprattutto in uscita: il difensore Pietrangeli passa al Sudtirol – ma resta in Romagna fino a giugno – mentre il centrocampista Delcarro, che è in scadenza – potrebbe andare all'Ancona.

Nelle altre partite spicca Pontedera-Perugia: gli umbri, terzi e rilanciati dall'arrivo in panchina di Formisano, cercano il 4° successo in fila, ma sul mai facile campo della quinta della classe, che sta a -4 e punta all'accorcio. Sempre per la corsa al terzo posto, il Pescara – che a sua volta ha tamponato la crisi vincendo ad Arezzo – e il Gubbio ricevono il pericolante Sestri Levante e la Lucchese.

La Spal cerca l'aggancio al bordo alto dei playout contro la Juventus NG, completano il quadro Recanatese-Fermana di stasera, Entella-Vis Pesaro e Olbia-Arezzo.