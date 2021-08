Cesena, il closing slitta e rallenta il mercato

Ad un paio di settimane dall'inizio del campionato di serie C, il Cesena è ancora un cantiere. Questo perché il percorso di trasferimento quote dall'attuale proprietà al gruppo rappresentato dallo studio Legale Tonucci&Partners prosegue, ma non con i tempi ipotizzati e questo crea qualche incertezza operativa. Il diesse Zebi ha lavorato principalmente sul capitolo under in attesa arrivasse una inizione di liquidità in grado di puntare a obiettivi ambiziosi. Ufficialmente la trattativa va avanti, certo il closing potrebbe slittare. Ecco allora che quello che ha lavorato e si è preparato alla stagione che sta per cominciare è un Cesena largamente incompleto.

Comincia con più di qualche punto interrogativo la settimana che poterà (domenica sera alle 20,45) al debutto in Coppa Italia al Manuzzi contro la Pistoiese. L'Imolese ha quasi completato il puzzle, dal Bisceglie è arrivato Vona a puntellare la difesa. Per lui a distanza di anni si tratta di un ritorno in rossoblù.

Il girone B pronto al decollo con una romagnola in meno (niente ripescaggio per il Ravenna) e tanti interrogativi ancora da sciogliere.