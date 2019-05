Cesena in C: l'arrivo della squadra al Manuzzi

@Gimmi Zanotti

Con il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Giulianova il Cesena ha vinto il girone F della serie D, ritornando tra i professionisti un anno dopo il fallimento che nell'estate scorsa era costato l'estromissione dalla serie B. Nel video le immagini di Gimmi Zanotti vediamo l'arrivo della squadra allo stadio attesa da oltre 600 tifosi che nonostante la pioggia hanno acceso fumogeni, cantato e ballato a lungo. Conquistata la promozione, il Cesena sarà impegnato da domenica prossima nella poule scudetto di serie D. I bianconeri debutteranno in trasferta contro la Pianese, per poi ricevere al Manuzzi la vincente dello spareggio tra Modena e Pergolettese.