Cesena in volo, a Fermo arriva un altro 0-4

Toscano lancia il Cesena dei giovani e dai 5 under trova risposte sorprendenti. Anche se il vantaggio è over, il liscio di Padella viene capitalizzato da Corazza. Per la Fermana comincia una serata tremenda, finirà tritata sulla qualità e sul passo dei bianconeri. Minuto 19, sale Silvestri, Corazza sale e segna, ma è tutto fermo per un blocco irregolare. Ogni incursione ospite è potenzialmente letale, Borghetto la perde nel traffico e Spedalieri evita di capitolare. Borghetto si riscatta successivamente, quando è costretto al tuffo di testa fuori area. Sfida comunque impari, l'area marchigiana è terra di conquista. Prima Shpendi, poi Corazza ci provano. E dopo la mezz'ora il gol è teenager. Berti rifinisce, Shpendi fa destro, sinistro. Tutto classe 2004. Adesso è un allenamento e prima dell'intervallo di testa, che non è la specialità della casa arriva la doppietta (seconda consecutiva) del jocker Corazza. Ripresa con giochi strafatti, il match vive di controllo da una parte e qualche sussulto dall'altra. Misuraca per Montini che non aggancia, questione di centimetri. Il Cesena gioca sul velluto, Donnarumma prova ad arrotare un sinistro che si alza. Berti ancora col compasso per Shpendi, diagonale appena fuori. E poi assolo del gemello che porta a spasso 4 difensori e costringe Borghetti a rimediarla alla disperata. Prima della fine c'è gloria anche per Chiarello, da esubero a riserva di lusso per il secondo poker consecutivo e il terzo successo di fila.