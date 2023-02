Cesena-Reggiana porta numeri da serie A

Cesena-Reggiana, forse, assegnerà il campionato e di certo un record l'ha già stabilito. Sarà la partita più seguita dell'intera serie C. Ieri sera la prevendita di biglietti per assistere dal vivo alla contesa andava verso i 9.000 tagliandi venduti, cui vanno sommati gli oltre 6000 abbonati. Sfondato il muro dei 15.000 cui contribuisce anche la tifoseria ospite con 2.300 sostenitori prenotati. Sold out tribuna e curva mare, restano posti nei distinti e in curva ferrovia interamente però riservata alla Reggiana con tanto di zona cuscinetto a dividerla dagli altri settori. Non ci sarà il pienone, ma 18.000 persone si. Per la Reggiana è l'occasione di dare la spallata decisiva: in caso di vittoria la squadra di Diana volerebbe a +7 chiudendo i conti. In caso di successo bianconero invece, quelli di Toscano a -1 prenderebbero la scia. Due squadre, forse le più attrezzate, che arrivano bene al derby. La Reggiana guida la graduatoria da tempo immemore, il Cesena ha vinto 9 delle ultime 11 partite. Tra i padroni di casa rientrano De Rose e Mustacchio che hanno scontato la squalifica e potrebbero essere le uniche due novità. Anche se a centrocampo è ancora incertezza su chi tra Bianchi e Brambilla dovrà lasciare il posto. Confermatissima davanti la coppia formata dal capocannoniere Corazza e dal Golden Boy Stiven Shpendi. Da un albanese all'altro. La Regia ritrova Kabashi, pure lui ha scontato la squalifica, le cui accelerazioni hanno spaccato le difesa di mezzo campionato. Una notte magica sognando la B con un contorno da A. Ben due partite in programma nel week end del massimo campionato e precisamente Sampdoria-Bologna e Torino-Cremonese si sono fermate rispettivamente a 16.000 e 14.000 spettatori.