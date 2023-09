Champions League: pareggiano Milan e Lazio

Nella prima giornata dei gironi di Champions League pareggiano 1-1 la Lazio all'Olimpico contro l'Atletico Madrid e 0-0 il Milan a San Siro con il Newcastle. Stasera tocca a Napoli e Inter, con gli azzurri impegnanti a Braga e i nerazzurri in casa del Real Sociedad.

La Champions League della Lazio inizia con un incredibile pareggio all'ultimo respiro. Nel primo turno del Gruppo E tra la squadra di Maurizio Sarri e l'Atletico Madrid finisce 1-1 al termine di una partita tirata ed equilibrata contro l'avversario più ostico del girone. All'Olimpico l'uomo del match è Provedel. Dopo il gol di Barrios (29') nel primo tempo con la complicità di una deviazione di Kamada, ci pensa infatti il portiere biancoceleste nel recupero a rimettere tutto in equilibrio al 95' di testa su perfetto assist di Luis Alberto.

Il Milan non va oltre lo 0-0 nel debutto stagionale in Champions League contro il Newcastle. I rossoneri dominano il primo tempo, non rischiano praticamente nulla e sciupano occasioni a ripetizione. In una ripresa un po' più bloccata riescono comunque a creare diverse palle gol, ma non a sfondare la muraglia alzata da Tonali e compagni, che escono da San Siro con un punto tanto insperato quanto prezioso. Mezzo passo falso per Pioli, che non trova il riscatto sperato dopo il tracollo nel derby e perde anche Maignan, uscito acciaccato a 10' dalla fine per un problema al flessore.