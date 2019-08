Cioffi:"gli errori sono mia responsabilità" Modesto:" se siamo più avanti nella preparazione un motivo ci sarà"

SRV_INT_COPPA_ITALIA_050819

Il tecnico del Rimini comincia la conferenza stampa aprendo un ombrello protettivo sulla squadra e in particolare su Francesco Scotti:" se ci sono stati degli errori - dice Cioffi- la colpa è solo la mia in quanto capitano di questa nave". Cioffi - sostiene- che il Cesena ha dimostrato di essere più avanti nella preparazione, ciò nonostante è stato il Rimini ha chiudere in crescendo e questo è motivo di soddisfazione, il punto forte dal quale ripartire". Dopo Cioffi ha parlato il tecnico del Cesena Francesco Modesto:" se siamo più avanti - dichiara- vuol dire società e Direttore Sportivo hanno lavorato bene, dandomi la possibilità di avere i giocatori nei tempi giusti. Sono 25 giorni che lavoriamo e si vede anche se dobbiamo migliorare molte cose. Non possiamo - ha aggiunto Modesto- lasciare le partite aperte sbagliando troppo sotto porta. Non mi pare che il Rimini - conclude Modesto- abbia giocatori di categorie inferiori"