Colella: "Di formule, promozioni e retrocessioni non me ne frega niente"

Ad RTV ha parlato il tecnico del Rimini Giovanni Colella. Pacato, misurato, al contrario di molti suoi colleghi non ha formule da proporre, ma al contrario - dichiara - 'di promozioni, retrocessioni in questo momento non me ne frega nulla'.

Ci eravamo lasciati con un Rimini in netta crescita. 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 giornate. Ciò nonostante i biancorossi occupano l'ultimo posto della classifica seppur in coabitazione con il Fano ad un solo punto dall'Arzignano e a due dall'Imolese. Con 11 giornate ancora da disputare per completare la regoular season nessuna sentenza era stata dichiarata. Oggi il Rimini è all'ultimo posto, ma con ampi margini di potersi salvare anche senza l'ausilio dei play out. Ecco perchè a Giovanni Colella non serve fare dichiarazioni di comodo. Il tecnico analizza pacatamente la situazione ma non si sbilancia su formule da adottare ne per adesso ne per il futuro. Il tecnico del Rimini si lancia in un eloquente “ di formule, promozioni e retrocessioni, in questo momento non me ne può fregare di meno”