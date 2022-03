Colpi di coda per Pistoiese e Viterbese

Colpo pesantissimo per la Pistoiese in quello che è un anticipazione di playout e che risucchia la Fermana nei bassifondi. Gli arancio si impongono 2-1 e si portano a -1 dai marchigiani, che chiudono la zona rossa e ora, con la salita di tutte le ultime, hanno 5 punti sulla retrocessione diretta. Pistoia avanti con Vano, salito di testa sul corner di Marcucci. La Fermana accusa e Ginestra è costretto a a salvare la baracca in un paio di occasioni, ma in avvio di ripresa la riprende con un'invenzione di Pannitteri: slalom, ingresso in area e sinistro a piazzarla sul primo palo. Ma è solo un lampo, poi riparte la Pistoiese: Bocic e Vano a liberare Folprecht, che si divora il rigore in movimento centrando il palo. Ma la combinazione buona non tarda ad arrivare: punizione corta di Portanova, tocco dentro di Suciu e girata di prima intenzione di Sottini, sulla quale Ginestra riesce solo a sfiorare. Da qui in poi sarà un assedio della Pistoiese, che ne divora a iosa ma dietro non rischia nulla e trova il colpaccio.

Stessa cosa per la Viterbese, che tiene a tre punti il Grosseto fanalino di coda col 2-0 sul campo del Pontedera. Subito ingenuità clamorosa di Shiba che gira palla al piede per l'area e se la fa soffiare da Mungo, abbattuto da Espeche dopo lo scambio con Bianchimano. Rigore, Volpicelli impeccabile dal dischetto e laziali avanti. Vantaggio che non spezza l'equilibrio, le occasioni abbondano su ambo i fronti e sia Fumagalli che Melgrati devono metterci del loro. Finché, al 68°, Polidori mette la sicura con un'azione personale: sull'allontanata di Bakayoko, la punta elude Espeche, parte da centrocampo e arriva fino al limite, dove rientra su Shiba e la piazza in angolo. È fatta, per quando il Pontedera, al 93°, abbia pure l'occasione dell'accorcio sullo spunto di Caponi, atterrato in area proprio da Polidori. Anche qui è rigore, Magnaghi però centra il palo e manca il 16° gol in campionato, lasciando all'anconetano Rolfini la vetta solitaria della classifica marcatori.