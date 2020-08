Conte carica i suoi: "Vincere per scrivere la storia"

Ci siamo. Questa sera va in scena l'ultimo atto dell'Europa League 2019-20. Una competizione infinita, iniziata il 27 giugno 2019 e che terminerà questa sera, alle 21.00 a Colonia, con la finale Inter-Siviglia - 13 mesi e 25 giorni dopo! -.

L'Inter si gioca tutto in 90 minuti, 10 anni dopo l'ultima finale di coppa vinta contro il Bayern. Quella era la Champions e in panchina c'era un certo Mourinho. Ma per il tecnico Antonio Conte una finale è una finale: "Da calciatore ne ho giocate tante, ho vinto ma ho anche perso tanto. La gente si ricorda solo di quando vinci", ha detto Conte.

L'Inter scenderà in campo, molto probabilmente, col solito 3-5-2. Tra i pali il capitano Handanovic, in difesa confermato il trio Godin, de Vrij, Bastoni. Sulle fasce D'Ambrosio e Young. A centrocampo Barella, Brozovic e Gagliardini, mentre in attacco spazio al duo delle meraviglie Lukaku-Lautaro.