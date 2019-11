Conte: "senza l'Inter il campionato sarebbe già finito". Mazzarri:" troppi errori difensivi"

MAZZARRI - CONTE

L'Inter sbanca Torino e resta attaccata alla Juventus. Antonio Conte analizza la classifica con la sola Inter capace di reggere il passo di una straordinaria Juventus. Il tecnico neroazzurro sottolinea la difficoltà di altre squadre che lavorano da più tempo con il proprio tecnico e che in questa prima parte di stagione accusano già un ritardo sensazionale. Il tecnico del Torino Mazzarri non va per il sottile e attacca la sua difesa troppo vulnerabile