Disastro Roma, con 4 gol e 6 cambi va fuori con lo Spezia

La Roma fa un disastro in campo e fuori e lo Spezia si merita il sorpresone. Approccio orribile dei giallorossi, Cristante su Maggiore. Rigore all'alba del match e Galabinov sblocca dal dischetto. Roma non pervenuta e Spezia sul pezzo, minuto quindici: il suicidio di Kumbulla e Saponara è una sentenza. All'incrocio la palla dello 0-2. Timidi segnali romanisti disinnescati dall'attento lituano Krapikas (portiere di scorta, ma di livello) prima su Pellegrini e poi su Pedro. Il gol che riapre, prima dell'intervallo arriva su rigore. Ismajli stende Pellegrini: lo stesso Pellegrini fa 1-2. Ripresa, adesso quelli di Fonseca ci credono, Borja Mayoral si divora il 2-2, che invece arriva più tardi grazie alla vena realizzativa sempre calda del bomber Mhkitaryan. A 4 dal novantesimo occasionissima per il sorpasso che ancora una volta brutalizza Borja Mayoral. E allora si decide ai supplementari dove succede di tutto.



Mancini, secondo giallo, va fuori, poi la combina Pau Lopez che rimedia con abbattimento avversario. La Roma resta in nove, perde forza, perde campo. Dell'Orco per Verde e lo Spezia capitalizza passando nuovamente in vantaggio. Sui titoli di coda il capolavoro di Saponara per il 2-4, che nel frattempo sarà 0-3. Perché il capolavoro vero lo ha fatto la panchina giallorossa operando ben 6 cambi sforando i 5 massimi consentiti. Lo slot supplementare concesso all'extra time è infatti da intendersi come finestra aggiuntiva, ma non sposta il limite delle sostituzioni.